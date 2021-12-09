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Нові санкції США проти Росії навряд чи торкнуться енергетичного сектору, - CNN

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Вашингтон, Четвер 09 грудня 2021 08:54
Нові санкції США проти Росії навряд чи торкнуться енергетичного сектору, - CNN Фото: президент США Джо Байден (by Drew Angerer / Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

США розглядають різні варіанти нових санкцій проти Росії у разі вторгнення в Україну. Нові обмеження навряд чи торкнуться енергетичного сектору.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на CNN.

При цьому щодо Москви готується ціле меню обмежень. Вашингтон враховує, який вплив ці санкції матимуть на світову економіку та ціни на бензин у США, зазначає CNN.

"Ми не збираємося здійснювати все з цього відразу. Заходи проти енергетичного сектора - це найбільш екстремальний варіант на випадок, якщо це буде необхідно", - повідомив співрозмовник видання.

Нагадаємо, раніше в Держдепі заявили, що США із союзниками розглядають можливість повної ізоляції Росії від світової фінансової системи у разі вторгнення в Україну.

Раніше агентство Bloomberg повідомило про плани США та ЄС запровадити санкції щодо найбільших російських банків, якщо Росія нападе на Україну.

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Російська Федерація Сполучені Штати Америки Україна
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