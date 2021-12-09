Нові санкції США проти Росії навряд чи торкнуться енергетичного сектору, - CNN
США розглядають різні варіанти нових санкцій проти Росії у разі вторгнення в Україну. Нові обмеження навряд чи торкнуться енергетичного сектору.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на CNN.
При цьому щодо Москви готується ціле меню обмежень. Вашингтон враховує, який вплив ці санкції матимуть на світову економіку та ціни на бензин у США, зазначає CNN.
"Ми не збираємося здійснювати все з цього відразу. Заходи проти енергетичного сектора - це найбільш екстремальний варіант на випадок, якщо це буде необхідно", - повідомив співрозмовник видання.
Нагадаємо, раніше в Держдепі заявили, що США із союзниками розглядають можливість повної ізоляції Росії від світової фінансової системи у разі вторгнення в Україну.
Раніше агентство Bloomberg повідомило про плани США та ЄС запровадити санкції щодо найбільших російських банків, якщо Росія нападе на Україну.