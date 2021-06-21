Нові санкції проти Білорусі введуть проти 86 осіб і компаній, - Боррель

"Ми узгодимо сьогодні четвертий пакет санкцій проти Білорусі. Нові санкції торкнуться 86 фізичних осіб і компаній", - сказав він.

Крім того, глава МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто після прибуття на зустріч пояснив, що ЄС прийме санкції за "порушення прав людини і тиск на опозицію", а також додаткові санкції за примус до посадки літака Ryanair".

За словами Борреля, економічні санкції ЄС проти Білорусії будуть розглянуті на саміті ЄС 24-25 червня і затверджені після нього.

Економічні санкції ЄС проти Білорусії будуть спрямовані на білоруський експорт до Євросоюзу, про конкретні галузі, за словами Борреля, говорити рано.