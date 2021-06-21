Нові санкції проти Білорусі введуть проти 86 осіб і компаній, - Боррель

Рада ЄС на рівні міністрів закордонних справ планує затвердити четвертий пакет санкцій. Він стосуватиметься 86 осіб і компаній.
Про це заявив верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель після прибуття на зустріч глав МЗС ЄС, пише ТАСС.
"Ми узгодимо сьогодні четвертий пакет санкцій проти Білорусі. Нові санкції торкнуться 86 фізичних осіб і компаній", - сказав він.
Крім того, глава МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто після прибуття на зустріч пояснив, що ЄС прийме санкції за "порушення прав людини і тиск на опозицію", а також додаткові санкції за примус до посадки літака Ryanair".
За словами Борреля, економічні санкції ЄС проти Білорусії будуть розглянуті на саміті ЄС 24-25 червня і затверджені після нього.
Економічні санкції ЄС проти Білорусії будуть спрямовані на білоруський експорт до Євросоюзу, про конкретні галузі, за словами Борреля, говорити рано.
Раніше повідомлялося, що 18 червня Європейський союз погодив секторальні санкції проти Білорусі.
Також посли країн Європейського Союзу схвалили новий пакет санкцій проти Білорусі. У нього потрапили відповідальні за інцидент з примусовою посадкою літака Ryanair і затримання опозиційного журналіста Романа Протасевича. Офіційне рішення буде опубліковано 21 червня.