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Нові санкції ЄС вдарять по "Сбербанку", - Reuters

Сбербанк (Фото: japantimes.com)
Автор: Константин Широкун

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що майбутні санкції Євросоюзу проти Росії торкнуться банківського сектора, зокрема "Ощадбанку", а також обмежень на покупку російської нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Глава Єврокомісії пролила світло на подробиці запланованого шостого раунду санкцій.

"Ми дивимося далі на банківський сектор, особливо на "Сбербанк". На його частку припадає 37% російського банківського сектора. І, звичайно, є питання енергетики", - сказала вона.

ЄС поки вберігала найбільший російський банк від санкцій, оскільки він, поряд з "Газпромбанком", є одним з основних каналів розрахунків за російські нафту і газ, які країни ЄС купують, незважаючи на війну в Україні. Вона також повідомила, що Єврокомісія працює над розумними механізмами, які дозволять включити нафту в майбутні санкційні пакети.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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