Нові правила мікрокредитів: що змінилося з 1 січня

Ухвалений Верховною радою 15 вересня 2020 року закон щодо споживчого кредитування і формування та обігу кредитних історій повністю набрав чинності 1 січня 2021 року. Закон змінює правила мікрокредитування.

Про це йдеться в роз’ясненні Міністерства юстиції.

Обмеження сум штрафів та пені

З моменту набрання чинності законом кредитні договори, що укладаються на строк до одного місяця, та договори, загальний розмір позики за якими не перевищує однієї мінімальної заробітної плати (з 1 січня - 6000 гривень), відноситимуться до споживчих кредитів.

Також законом встановлено, що максимальна сукупна сума штрафів і пені за порушення споживачем зобов’язань за мікрокредитом не може перевищувати розмір подвійної суми, одержаної споживачем.

Заборона зміни процентної ставки

Однією з новацій є закріплення на законодавчому рівні заборони зміни процентної ставки за кредитом, порядку її обчислення, порядку сплати відсотків у бік погіршення умов для споживача.

Про кредитну історію

Відтепер обов’язковою умовою укладення договору про споживчий кредит є згода споживача на доступ до інформації, що складає його кредитну історію, та на збір, зберігання, використання та поширення через бюро кредитних історій, включене до Єдиного реєстру бюро кредитних історій, інформації щодо нього та цього кредиту. У разі ненадання такої згоди споживачем, кредитодавець повинен відмовити в укладенні договору та здійсненні кредитної операції.

Ще однією новацією є встановлення обов’язку для кредитодавця безоплатно передавати інформацію щодо всіх споживчих кредитів хоча б до одного бюро кредитних історій, включеного до Єдиного реєстру бюро кредитних історій.

Наступним нововведенням є скорочення строку внесення кредитним бюро отриманих від кредитодавця відомостей. Раніше на дану процедуру законодавством передбачалося сім днів, тепер же цей строк обмежений двома днями.

Обмеження щодо кількості "швидких кредитів"

Закон обмежує можливість отримувати безмежну кількість швидких кредитів без наміру їх повертати, тим самим захищаючи фінансові установи від збільшення проблемної заборгованості.

Умови мікрокредитів

Фінансові компанії не будуть зобов’язані надавати клієнтам паспорт споживчого кредиту перед підписанням договору, якщо йдеться про позику сумою, що не перевищує мінімальну заробітну плату. Таке зобов’язання є лише для кредитів понад мінімальну зарплату.

Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада 15 вересня ухвалила закон, який обмежує розмір штрафів за мікрокредитами.

Зазначимо, за даними НБУ, процентні ставки за новими кредитами банків для населення в листопаді 2020 року в національній валюті становили 34,7% річних. У порівнянні з жовтнем ставки знизилися на 0,5 в.п.