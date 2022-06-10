Нові електронні реєстри допоможуть захистити право власності на нерухомість, - Шуляк

В Україні планують створити три нові електронні реєстри, які допоможуть захистити право власності на нерухомість.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

"Ми готуємо до розгляду профільного комітету законопроект № 7398, який передбачає створення трьох нових електронних реєстрів. Вони дозволять власникам захиститися від шахрайства, а державі - контролювати оподаткування нерухомого майна", - пояснила Шуляк.

За її словами, це допоможе розв’язати наявні проблеми, пов’язані з обліком нерухомості, створити передумови для захисту права власності на об’єкти нерухомого майна та вдосконалити системи оподаткування.

Окрім того, реєстри стануть важливим ресурсом для ДСНС.

Зокрема, це буде Єдиний державний реєстр будівель та споруд, Єдиний державний реєстр адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад. Всі вони діятимуть у складі Єдиної державної електронної інформаційної системи у сфері будівництва.

"Якщо виникнуть суперечності між даними, інформація з цих реєстрів матиме пріоритет. Крім того, нові реєстри вдосконалять процедуру реєстрації місця проживання та оподаткування нерухомого майна", - сказала Шуляк.