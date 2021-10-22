Нові антирекорди: в Україні вперше 23 785 COVID-випадків та більше 600 смертей

В Україні вперше повідомили про більше 23 тисяч нових випадків коронавірусу та більше 600 смертей. Це нові антирекорди.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
В Україні госпіталізували 5 141 особу, летальних випадків - 614; одужали - 8 530 осіб.
Протестували за добу методом ПЛР - 72 999 осіб, методом ІФА - 15 546, експрес-тестами - 45 784.
Найбільше нових випадків виявили в таких областях:
В Україні захворіли 2 725 385 осіб; одужали - 2 361 365 осіб; летальних випадків - 63 003.