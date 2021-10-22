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Нові антирекорди: в Україні вперше 23 785 COVID-випадків та більше 600 смертей

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні вперше повідомили про більше 23 тисяч нових випадків коронавірусу та більше 600 смертей. Це нові антирекорди.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

Статистика за добу

В Україні госпіталізували 5 141 особу, летальних випадків - 614; одужали - 8 530 осіб.

Протестували за добу методом ПЛР - 72 999 осіб, методом ІФА - 15 546, експрес-тестами - 45 784.

Ситуація в регіонах

Найбільше нових випадків виявили в таких областях:

  • Дніпропетровській - 1641,
  • Львівській - 1647,
  • Харківській - 1306,
  • Одеській - 1484,
  • Херсонській - 1248,
  • Києві - 1323.

Статистика за весь час

В Україні захворіли 2 725 385 осіб; одужали - 2 361 365 осіб; летальних випадків - 63 003.

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Мінстерство охорони здоров'я УкраїниКоронавірус