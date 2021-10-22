Новые антирекорды: в Украине впервые 23 785 COVID-случаев и более 600 смертей

В Украине впервые сообщили о более 23 тысячах новых случаях коронавируса и более 600 смертях. Это новые антирекорды.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.
В Украине госпитализировали 5141 человека, летальных случаев - 614; выздоровели - 8530 человек.
Протестировали за сутки методом ПЦР - 72 999 человек, методом ИФА - 15 546, экспресс-тестами - 45 784.
Больше всего новых случаев обнаружили в следующих областях:
В Украине заболели 2 725 385 человек; выздоровели - 2 361 365 человек; летальных случаев - 63 003.