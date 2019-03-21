У Новій Зеландії запровадили заборону на автоматичні та напівавтоматичні гвинтівки

Після теракту в Новій Зеландії запровадили заборону на обіг та експлуатацію штурмових та напівавтоматичних гвинтівок на території країни. Відповідне розпорядження підписала у четвер, 21 березня, прем'єр-міністр Джасінда Ардерна, передає РБК-Україна з посиланням на сайт новозеландського уряду.

Під заборону також потраплять пристосування, за допомогою яких можна переробити зброю в напівавтоматичну військового зразка, і магазини великої ємності.

"Усі види напівавтоматичної зброї, які були використані під час теракту в п'ятницю, 15 березня, будуть заборонені", - йдеться в заяві прем'єра.

Наголошується, що в понеділок, через 72 години після терористичного акту в Крайстчерчі Кабінет міністрів погодився переглянути закон.

Уряд також доручив розробити схему викупу зброї такого типу у його власників. Винятки в законопроекті становитимуть використання зброї в фермерських громадах для боротьби зі шкідниками і на спортивних змаганнях, а також носіння напівавтоматичних і штурмових гвинтівок співробітниками поліції і представниками ЗС країни.

Нагадаємо, в Пакистані заявили про намір посмертно присвоїти державну нагороду своєму громадянинові Міану Наїм Рашиду, який намагався зупинити стрілка", який влаштував теракт у Новій Зеландії.