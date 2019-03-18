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Померлого при спробі обеззброїти стрілка в Новій Зеландії посмертно нагородять

Новини » Суспільство    18.03.2019 - 05:42
Померлого при спробі обеззброїти стрілка в Новій Зеландії посмертно нагородять
Фото: наслідки теракту у Новій Зеландії (з відкритих джерел)

Йому мають намір привласнити державну нагороду

У Пакистані заявили про намір посмертно присвоїти державну нагороду своєму громадянину Миану Наїм Рашиду, який намагався зупинити стрілка, що влаштував теракт в Новій Зеландії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Пакистану Імран Хана в Twitter.

Повідомляється, що влада готова надати підтримку сім'ям пакистанських жертв стрілянини.

"Ми готові надати всю нашу підтримку сім'ям пакистанських жертв терористичного нападу в Крайстчерчі. Пакистан пишається Мианом Наїмом Рашидом, який прийняв мученицьку смерть, намагаючись зупинити терориста-білого расиста, і його мужність буде визнано державною нагородою", - написав він.

Згідно з даними міністерства закордонних справ Пакистану, в результаті теракту в Новій Зеландії загинули дев'ять пакистанців.

Серед загиблих був Наїм Міан Рашид зі своїм сином. На відео, яке знімав терорист під час теракту, видно, як Рашид був єдиним, хто намагався зупинити стрілка.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що школи і підприємства в Крайстчерчі знову відкрилися після теракту в мечетях Нової Зеландії. Комісар поліції Майк Буш заявив, що поліція буде працювати в посиленому режимі після стрілянини, що сталася.

Повідомляється, що у справі про теракт у Новій Зеландії поліція затримала трьох осіб, хоча спочатку повідомлялося про чотирьох затриманих і вже пред'явила обвинувачення першому підозрюваному.

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