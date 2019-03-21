ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Новій Зеландії запровадили заборону на автоматичні та напівавтоматичні гвинтівки

Новини » Суспільство    21.03.2019 - 05:19
У Новій Зеландії запровадили заборону на автоматичні та напівавтоматичні гвинтівки
Фото: Новая Зеландія (flickr/comedward_hyde)

Уряд доручив розробити схему викупу зброї такого типу в його власників

Після теракту в Новій Зеландії запровадили заборону на обіг та експлуатацію штурмових та напівавтоматичних гвинтівок на території країни. Відповідне розпорядження підписала у четвер, 21 березня, прем'єр-міністр Джасінда Ардерна, передає РБК-Україна з посиланням на сайт новозеландського уряду.

Під заборону також потраплять пристосування, за допомогою яких можна переробити зброю в напівавтоматичну військового зразка, і магазини великої ємності.

"Усі види напівавтоматичної зброї, які були використані під час теракту в п'ятницю, 15 березня, будуть заборонені", - йдеться в заяві прем'єра.

Наголошується, що в понеділок, через 72 години після терористичного акту в Крайстчерчі Кабінет міністрів погодився переглянути закон.

Уряд також доручив розробити схему викупу зброї такого типу у його власників. Винятки в законопроекті становитимуть використання зброї в фермерських громадах для боротьби зі шкідниками і на спортивних змаганнях, а також носіння напівавтоматичних і штурмових гвинтівок співробітниками поліції і представниками ЗС країни.

Нагадаємо, в Пакистані заявили про намір посмертно присвоїти державну нагороду своєму громадянинові Міану Наїм Рашиду, який намагався зупинити стрілка", який влаштував теракт у Новій Зеландії.

Нова Зеландія посилює контроль над володінням зброї Померлого при спробі обеззброїти стрілка в Новій Зеландії посмертно нагородять
Новини України оружиеНовая Зеландия
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся