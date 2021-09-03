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У Новій Зеландії озброєний чоловік напав на відвідувачів ТЦ, влада заявила про теракт

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Окленд, П'ятниця 03 вересня 2021 14:44
У Новій Зеландії озброєний чоловік напав на відвідувачів ТЦ, влада заявила про теракт Фото: у Новій Зеландії озброєний чоловік напав відвідувачів ТЦ (flickr.com/michael_speedracer)
Автор: Валерія Поліщук

У Новій Зеландії озброєний чоловік напав на відвідувачів супермаркету Countdown в передмісті Нью-Лінн. В результаті інциденту шестеро людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію.

"Місцезнаходження чоловіка встановлено офіцерами поліції, і він був застрелений на місці події", - йдеться в повідомленні.

Прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн назвала терористичною атакою напад на відвідувачів супермаркету в передмісті Окленда.

"Сьогодні в другій половині дня екстреміст здійснив терористичну атаку в Окленді. Це був жорстокий напад, він був безглуздим для ні в чому не винних новозеландців", - заявила вона.

За словами прем'єра, в результаті нападу важкі поранення отримали шестеро людей. Їх доставили в Лікувальні заклади.

Вона також додала, що нападник був громадянином Шрі-Ланки. Він прибув до Нової Зеландії в 2011 році, а під спостереження правоохоронців потрапив в 2016 році.

Ардерн додала, що чоловік був натхненний ідеологією терористичної організації ІД.

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