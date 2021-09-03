В Новой Зеландии вооруженный мужчина напал на посетителей ТЦ, власти заявили о теракте
В Новой Зеландии вооруженный мужчина напал на посетителей супермаркета Countdown в пригороде Нью-Линн. В результате инцидента шесть человек получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на национальную полицию.
"Местонахождение мужчины было установлено офицерами полиции, и он был застрелен на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала террористической атакой нападение на посетителей супермаркета в пригороде Окленда.
"Сегодня во второй половине дня экстремист совершил террористическую атаку в Окленде. Это было жестокое нападение, оно было бессмысленным для ни в чем не повинных новозеландцев", - заявила она.
По словам премьера, в результате нападения тяжелые ранения получили шесть человек. Их доставили в лечебные заведения.
Она также добавила, что нападавший являлся гражданином Шри-Ланки. Он прибыл в Новую Зеландию в 2011 году, а под наблюдение правоохранителей попал в 2016 году.
Ардерн добавила, что мужчина был вдохновлен идеологией террористической организации ИГ.
[Attentat Islamiste] Nouvelle-Zélande : un ressortissant sri-lankais a blessé 6 personnes au couteau dans un centre commercial, il a été abattu— Jeanne (@D4rc_) September 3, 2021
Le Premier ministre a déclaré que l'attaque de New Lynn Countdown était une attaque terroriste menée par un extrémiste violent. pic.twitter.com/jLvozpdx3F