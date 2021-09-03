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В Новой Зеландии вооруженный мужчина напал на посетителей ТЦ, власти заявили о теракте

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Окленд, Пятница 03 сентября 2021 14:44
В Новой Зеландии вооруженный мужчина напал на посетителей ТЦ, власти заявили о теракте Фото: В Новой Зеландии вооруженный мужчина напал посетителей ТЦ (flickr.com/michael_speedracer)
Автор: Валерия Полищук

В Новой Зеландии вооруженный мужчина напал на посетителей супермаркета Countdown в пригороде Нью-Линн. В результате инцидента шесть человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на национальную полицию.

"Местонахождение мужчины было установлено офицерами полиции, и он был застрелен на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала террористической атакой нападение на посетителей супермаркета в пригороде Окленда.

"Сегодня во второй половине дня экстремист совершил террористическую атаку в Окленде. Это было жестокое нападение, оно было бессмысленным для ни в чем не повинных новозеландцев", - заявила она.

По словам премьера, в результате нападения тяжелые ранения получили шесть человек. Их доставили в лечебные заведения.

Она также добавила, что нападавший являлся гражданином Шри-Ланки. Он прибыл в Новую Зеландию в 2011 году, а под наблюдение правоохранителей попал в 2016 году.

Ардерн добавила, что мужчина был вдохновлен идеологией террористической организации ИГ.

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