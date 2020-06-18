У Новій Зеландії стався потужний землетрус

Потужний землетрус силою в 7,4 бала стався на північному сході Нової Зеландії. Епіцентр залягав на глибині 33 кілометрів на південь від островів Кермадек.

Про це повідомляє Daily Mail.

Система оповіщення про цунамі в Тихому океані попередила, що небезпечні хвилі можуть виникнути в межах 300 км від епіцентру землетрусу.

Фото: місце розташування епіцентру землетрусу (theweathernetwork.com)

Національне агентство з надзвичайних ситуацій заявило, що прибережні райони можуть відчувати "сильні і незвичні течії, а також непередбачувані хвилі". Самій Новій Зеландії цунамі не загрожує.

Нову Зеландію трясе не вперше. Сьогоднішній землетрус

А місяць тому землетрус стався під час прямого ефіру прем'єр-міністра країни Джасінди Ардерн, тоді сила підземних поштовхів склала 5,8 балів.