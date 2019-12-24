У Новій Зеландії припинили пошук зниклих після виверження вулкана

Поліція Нової Зеландії заявила у вівторок, що припиняє пошук тіл двох осіб, які пропали без вісті після виверження вулкана на початку цього місяця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Наголошується, що сім'ї двох зниклих людей були проінформовані про це рішення.

"Поліція, як і раніше, готова реагувати якщо з'явиться нова інформація", - заявила влада.

Серед зниклих без вісти, імовірно загиблих, - Вайнона Ленгфорд, 17-річний австралійський турист, і Хайден Маршалл-Інман, 40-річний новозеландський гід. Вважається, що їхні тіла були викинуті в океан навколо безлюдного вулканічного острова.

Нагадаємо, кількість загиблих в результаті виверження вулкана у Новій Зеландії 23 грудня збільшилася до 19 осіб. Ще одна людина померла в лікарні. Крім того, двоє вважаються зниклими.

Нагадаємо, виверження вулкана у Новій Зеландії стався вранці 9 грудня. Поліція повідомила, що під час виверження на безлюдному острові було 47 осіб. З 24 - громадяни Австралії, дев'ять - Сполучених Штатів, п'ять - Нової Зеландії, четверо - Німеччини, два - Китаю і Великобританії і один з Малайзії.