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У Новій Зеландії через COVID-19 перенесли парламентські вибори

Нова Зеландія, Понеділок 17 серпня 2020 02:56
У Новій Зеландії через COVID-19 перенесли парламентські вибори
Фото: Окленд (cruisegid.ru)
Автор: Артур Родивилов

У країні були виявлені нові випадки зараження коронавірусом

Прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерна оголосила про перенесення загальних парламентських виборів з 19 вересня на 17 жовтня. За словами глави уряду, рішення, прийняте після обговорення з іншими політиками, пов'язане з поширенням COVID-19 в країні.

Про це повідомляє газета New Zeland Herald.

Наголошується, що 11 серпня вперше за 102 дні в Новій Зеландії були виявлені чотири нових випадки інфікування, серед хворих виявилися членами однієї сім'ї з Окленда.

Зараження було кваліфіковано як передача вірусу всередині країни і стало причиною введення санітарно-епідеміологічних обмежень.

Всі близькі контакти цих чотирьох пацієнтів будуть залишатися в самоізоляції протягом 14 днів, незалежно від результатів їхнього тестування, а всі випадкові контакти будуть залишатися в самоізоляції до тих пір, поки вони не отримають результати своїх тестів.

Нагадаємо, на початку червня влада країни рапортували, що в Новій Зеландії не залишилося активних випадків коронавірусної хвороби, а з 9 червня скасували всі карантинні обмеження, крім прикордонного контролю.

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