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Не залишилося активних випадків: у Новій Зеландії повністю скасовують карантин

Новини » Коронавірус     08.06.2020 - 09:59
Не залишилося активних випадків: у Новій Зеландії повністю скасовують карантин
Фото: Джасінда Ардерн (twitter/time)

Нова Зеландія стала однією з перших країн, поборовших пандемію коронавірусу

У Новій Зеландії не залишилося активних випадків коронавірусу. З 9 червня країна скасує всі заходи карантинні обмеження, за винятком прикордонного контролю.

Про це в понеділок заявила прем'єр-міністр Джасінда Ардерн, передає Reuters.

За її словами, громадські та приватні заходи, підприємства роздрібної торгівлі та готельного бізнесу, а також весь громадський транспорт можуть відновитися без норм соціального дистанціювання, які все ще діють у більшій частині світу.

"Ми впевнені, що на цю мить ми припинили передачу вірусу в Новій Зеландії, але ліквідація - це не момент часу, а постійні зусилля. Поки робота не виконана, але не можна заперечувати, що це важливий етап ... Дякую, Нова Зеландія", - сказала журналістам Ардерн.

Зазначається, що це багато в чому це було пов'язано з 75-денними обмеженнями, включаючи близько семи тижнів суворого блокування, при якому більшість підприємств були закриті, а всі, крім працівників критичної інфраструктури, повинні були залишатися вдома.

Нагадаємо, Ардерн заявляла, що країні вдалося зупинити поширення коронавірусу ще наприкінці квітня.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України Новая ЗеландияКоронавірус
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