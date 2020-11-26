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У новій Київраді буде вдвічі більше жінок, ніж у минулому складі, - Марина Порошенко

Київ, Четвер 26 листопада 2020 18:18
У новій Київраді буде вдвічі більше жінок, ніж у минулому складі, - Марина Порошенко
фото: Марина Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: РБК-Україна

Завдяки гендерній квоті у виборчому законодавстві у Київській міській раді нового скликання буде вдвічі більше жінок, ніж у попередньому складі.

Про це сказала лідер команди партії "Європейська солідарність" у Київраді Марина Порошенко в ефірі телеканалу "Прямий".

Вона зазначила, що вибори до місцевих органів влади, які щойно завершилися по всій Україні, відбулися за новим законодавством, яке містить гендерну квоту.

"Що це означає? Ті списки, які партії подають до територіальних виборчих комісій, мали містити в кожній п’ятірці кандидатів за принципом 2+3. Тобто рівні можливості для чоловіків та жінок. Саме за таким принципом пройшли вибори і до Київської міської ради", - пояснила Марина Порошенко.

За її словами, сьогодні до Київради у новому скликанні прийде вдвічі більше жінок-депутатів, ніж минулого скликання. Це буде 39 жінок-депутаток.

"Я впевнена, що такі квоти є дуже європейським підходом. Вони наближають нас до тих стандартів і принципів європейського місцевого самоврядування, які дозволяють жінкам більш активно долучитися не тільки до життєвих чи побутових питань, але й до політичних. Вони зможуть впливати на політичне життя і формування громад по всій Україні", - переконана вона.

Марина Порошенко наголосила також на необхідності захисту жінок від домашнього психологічного або фізичного насильства.

За її словами, ця проблема загострилась через те, що сім’ї під час пандемії і карантину вимушені знаходитись в обмеженому просторі протягом тривалого часу.

"Необхідна також підтримка середньому і малому бізнесу, коли під час обмежень, зокрема карантину вихідного дня, вони змушені закриватися і втрачати робочі місця. Це сфера обслуговування, де задіяні більшою мірою жінки - і вони залишаються без роботи", - сказала Порошенко.

Нагадаємо, як повідомлялося, за підсумками виборів 25 жовтня до нового складу Київради пройшло сім партій. Найбільше мандатів отримала "Європейська солідарність" і УДАР.

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