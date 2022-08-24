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У Новій Каховці прогриміли потужні вибухи: що відомо

Фото: у Новій Каховці прогриміли потужні вибухи (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Вдень 24 серпня в Новій Каховці прогриміли потужні вибухи. Над містом піднімається дим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

У місті прогриміли вибухи, потім в небі помітили дим.

Звуки вибухів схожі на детонацію боєприпасів. Однак офіційної інформації української сторони щодо удару по складах окупантів поки не було.

Нагадаємо, в ніч на 24 серпня Збройні сили України завдали точного удару по ворожому складу боєприпасів в окупованому Токмаку.

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Збройні сили УкраїниНовая КаховкаВибух