У Новій Каховці прогриміли потужні вибухи: що відомо

Вдень 24 серпня в Новій Каховці прогриміли потужні вибухи. Над містом піднімається дим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
У місті прогриміли вибухи, потім в небі помітили дим.
Звуки вибухів схожі на детонацію боєприпасів. Однак офіційної інформації української сторони щодо удару по складах окупантів поки не було.
Нагадаємо, в ніч на 24 серпня Збройні сили України завдали точного удару по ворожому складу боєприпасів в окупованому Токмаку.
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