Новою формулою Кабмін підтвердив справедливість "Роттердам+", - екс-голова НКРЭКУ

Фото: Кабінет міністрів (РБК-Україна)

За словами Вовка, в Кабміні підтвердили справедливість формули "Роттердам+"

Постановою від 24 січня 2020 року про формулу ціноутворення на газ для "Нафтогазу України" Кабінет міністрів України фактично підтвердив справедливість формули "Роттердам+". Про це на своїй сторінці в Facebook написав екс-голова Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Дмитро Вовк.

"Мене немає в Україні, але "справа" моя живе. Тепер ціна на газ, видобутий на Полтавщині, вважається як на привезений з Голландії", - написав Вовк в Facebook.

За його словами, формула в постанові уряду щодо газу побудована на застосуванні того ж імпортного паритету на рівні "хаб плюс логістика", що і затверджена в його каденцію НКРЕКП формула "Роттердам+".

Згідно з постановою Кабміну №17 від 24 січня, "Нафтогаз" встановлює ціну природного газу за спецобов'язками (ПСО) на січень-квітень 2020 року, виходячи з котирувань на хабі TTF, плюс різниця (спред) в рівні цін на TTF і кордоні України, плата за вхід в українську ГТС і торговельна націнка.

За повідомленням "Нафтогазу", визначена за новою формулою ціна газу для потреб населення і виробників тепла у січні 2020 року становить 4,65 грн/куб. м (без ПДВ, транспортування магістральними та розподільними газопроводами та націнки газсбытов). Це на 25% менше, ніж у січні 2019 року (6,26 грн/куб. м), але на 8,7% більше, ніж у грудні 2019 року (4,277 грн/куб. м).

За словами глави Мінекоенерго Олексія Оржеля механізм щомісячного ціноутворення на газ в рамках ПСО буде діяти до 1 травня 2020 року, а після цієї дати ринок поставок газу побутовим споживачам стане конкурентним.

Як повідомляло РБК-Україна, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) в рамках розслідування кримінального провадження за "Роттердам+" в серпні 2019 року повідомила про підозру ряд осіб, включаючи екс-голову НКРЕКП, екс-члена комісії, а також двом співробітникам ДТЕК.

В кінці квітня 2016 року НКРЕКП почала застосування нового порядку формування прогнозної оптової ринкової ціни (ОРЦ) на електроенергію, яка впливає на встановлення тарифів на електроенергію для промислових споживачів (постанова №289 від 3 березня 2016 року). Порядок, зокрема, визначає ціну вугілля за формулою "вартість в порту Роттердам (API2) плюс вартість доставки в Україну".