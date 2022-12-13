Новогодний стол украинцев подорожал почти на 44%

Эксперты Института оценивали стоимость салатов, мясных и рыбных продуктов, овощей, фруктов, хлеба, сладостей и напитков. В основе расчетов были потребности украинской семьи из четырех человек.

Самыми дорогими составляющими любимого новогоднего салата оливье являются колбаса (115,45 гривен за полкилограмма), зеленый горошек (44,99 гривен за 0,5 килограмма), шесть яиц (44,40 гривен), 200 граммов соленых огурцов (34, 80 гривен) и 180 граммов майонеза (21,41 гривен). Поэтому три килограмма салата с колбасой обойдутся в 281,71 гривен - это на 41,9% больше, чем в прошлом году.

Полтора килограмма популярной сельди "под шубой" будет стоить на 2,5% дороже - 134,66 гривен. Как всегда, самым дорогим ингредиентом станет филе сельди - за 0,5 килограмма надо заплатить так же 100 гривен. Остальные деньги - майонез, морковь, свекла, лук и картофель.

По данным Института, расходы на мясные продукты выросли вдвое. В общей сложности 2,5 килограмма мясных изделий обойдутся в 871,45 гривен. Если подробнее, то полкилограмма колбасы "Салями" будет стоить 250 гривен, грудинки копченой - 237 гривен, биток из свежей свинины - 250 гривен. А вот птица, по данным аналитиков, к концу года будет самой дешевой - за килограмм куриного филе придется заплатить всего 134,45 гривен.

Молочные и творожные продукты в этом году подорожали на 30,8-52,2%. Например, 300 граммов твердого сыра обойдется украинцам в 114,17 гривен, а пачка сливочного масла - 65,40 гривен.

Овощи на праздничный стол в среднем будут стоить 254,95 гривен. Так, цена 1 килограмма шампиньонов составляет 77,90 гривен, свежих помидоров - 67 гривен, полкило сладкого перца и свежих огурцов - 59,90 гривен и 34,75 гривен соответственно.

Фрукты, по данным специалистов, обойдутся почти на 60% дороже - в среднем 168,92 гривен. Так, за 2 килограмма мандаринов придется заплатить 99,80 гривен, а 1 килограмм бананов - 58 гривен.

Подорожали алкогольные напитки и кондитерские изделия. К примеру, "Артемовское игристое" обойдется как минимум в 140 гривен, а отечественный коньяк 5-летней выдержки - 209 гривен. Шоколадные конфеты украинских кондитерских фабрик будут стоить в среднем 185 гривен за килограмм.

Не обошел Институт и любителей деликатесов - баночка красной икры (120 г) будет стоить 280 гривен, а 200 граммов красной рыбы - 245 гривен. Поэтому стоимость новогоднего стола для поклонников таких продуктов повысится до 3180,17 гривен.

В целом украинцы должны быть готовы потратить на новогодний стол в среднем около 2656 гривен. Это на 43,9% больше, чем в прошлом.

Кроме того, для жителей Киева стоимость бюджетного новогоднего стола будет несколько выше - 2933,77 гривен, что на 38,2% дороже, чем в прошлом году. А ужин с деликатесами жителям столицы обойдется в 3523,77 грн.