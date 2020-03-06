Новопризначений міністр спорту фігурує у справі про мільйонні розкрадання

Новопризначений міністр спорту Вадим Гутцайт фігурує у справі про мільйонні розкрадання державних коштів на закупівлях човнів для київських спортсменів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на судове рішення.

Зазначається, що посадовці Київської міської держадміністрації та керівник дитячо-юнацької спортивної школи "Регата" могли бути причетні до розкрадання 2,249 млн гривень.

У матеріалах згадується безпосередньо Гутцайт як директор департаменту молоді та спорту КМДА (попередня посада).

Також йдеться про можливу підробку документів, на підставі яких у 2016-2019 роках перераховувались бюджетні кошти за непоставлений товар.

Відомо, що з 2016 року з державного бюджету виділяються кошти для закупівлі човнів для занять спортсменами академічним веслуванням (розпорядником коштів є саме департамент молоді та спорту КМДА).

У 2016 році було виділено 1,860 млн грн, у 2017 - 2,480 млн, у 2018 - 2,399 млн, у 2019 - 8,1 млн.

За інформацією поліції, більшість тендерів вигравав один і той самий підприємець, який одночасно є тренером підконтрольної КМДА дитячо-юнацької спортивної школи "Буревісник".

Нагадаємо, майно глави філії "Пасажирська компанія" "Укрзалізниці" Максима Міняйла можуть заарештувати за позовом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Як писали журналісти BIHUS.infoу січні 2020 року за заявою юристів проекту "Тисни", Національне антикорупційне бюро початок розслідування про ймовірну розтраті 31 млн грн чиновниками і "Пасажирської компанії" при закупівлі вугілля. Мова йшла про те, що протягом 2019 "Укрзалізниця" переплатила цю суму 4-му компаніям - "НВП Бізнес-Альянс", "Праймтехпостач", "Вуглеторфзбагачення", "Паливторг" при закупівлі вугілля кам'яного марки ДГ 13-100. Справу порушено за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.