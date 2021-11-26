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До Нового року COVID-хвиля вже має покинути Україну. У МОЗ розповіли, як працюватимуть курорти

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Київ, П'ятниця 26 листопада 2021 10:49
До Нового року COVID-хвиля вже має покинути Україну. У МОЗ розповіли, як працюватимуть курорти Фото: головний санітарний лікар України Ігор Кузін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Кінець грудня буде епідемічно більш спокійним, ніж початок листопада. Області, які знаходяться в "червоній" зоні, будуть з неї виходити, а до Нового року хвиля вже має вийти за територію України.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на слова головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

За його словами, в Україні у листопаді майже перейшли пік показників. Навіть додавання кількох областей до "червого" рівня не буде впливати на загальноукраїнську статистику, зважаючи, що великі регіони повертатимуться в "помаранчеву" або навіть "жовту" зону.

Робота курортів взимку

Згідно з постановою №1236, яка регулює карантинні обмеження, у нас в "червоній" зоні заборонена робота підйомників, але до вакцинованих ця заборона не застосовується.

За словами Кузіна, спільна позиція полягає в тому, що забезпечити контроль за сертифікатами про вакцинацію або ПЛР-тестами на підйомниках складно, тому курорти пропонують певну верифікацію на пункті в’їзду, наприклад на вході в готель або на пункті прокату спортивного спорядження.

"Там турист буде верифікуватися, показувати свої документи про ПЛР-тест або сертифікат, йому на спортивний одяг наклеюють спеціальну наліпку, яка матиме індивідуальний номер і за якою людину можна буде ідентифікувати у випадку спеціальної перевірки. Крім того, буде створена спеціальна база цих номерів", - повідомив головний санітарний лікар.

Зараз опрацьовується механізм для того, щоби не створювалися черги. Він має бути зручним не лише для туристів, а й для тих, хто перевіряє, зокрема для Нацполу. За його словами, курорти також мають запровадити максимально лояльні і адекватні умови для відпочиваючих.

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