У новому ринку е/е стримувати зростання тарифів може "Енергоатом", - директор "Енергоатом-Трейдинг" Бедін

Новий ринок електроенергії, запуск якого запланований на початок липня 2019 року, не повинен вплинути на тарифи для населення. Про це заявив генеральний директор ВП "Енергоатом-Трейдинг" Сергій Бедін сьогодні під час круглого столу, присвяченого запуску нового енергоринку, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Українські новини".

"Ми при спільній робочій групі Міненерго висловилися, що готові брати участь у підтримці тарифів для населення. Тобто новий ринок не повинен призвести до зростання тарифів для населення", - зазначив Сергій Бедін.

За його словами, "Енергоатом" давно чекає відкриття ринку електроенергії, а тарифи "Енергоатому" сьогодні в рази нижче ціни оптово-роздрібного ринку.

"Ми дуже сподіваємося на відкриття ринку. Ми очікуємо отримати платоспроможних трейдерів, постачальників і споживачів", - підкреслив Сергій Бедін.