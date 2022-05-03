У новому пакеті санкцій кілька російських банків відключать від SWIFT, - Боррель

Верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель заявив, що шостий пакет санкцій проти Росії буде містити відключення декількох великих російських банків від міжнародної системи SWIFT.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP News .

Європейський дипломат, який відвідав Панаму, запевнив, що під нові санкції потраплять кілька нових російських банків. Хоча він не став уточнювати, які це банки, кілька європейських джерел вказали, що в цей список буде включений "Сбербанк", на частку якого припадає 37% російського ринку.

Боррель перебуває з візитом у Панамі, де сьогодні разом з міністрами закордонних справ країн Центральної Америки та Карибського басейну візьме участь у зустрічі, присвяченій вторгненню Росії в Україну.