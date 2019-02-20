У новому виборчому кодексі передбачать обмеження політреклами, - нардеп

Йдеться про рекламу на зовнішніх носіях

В подготовленном ко второму чтению новом избирательном кодексе планируется ограничить кандидатов в возможности распространять политическую рекламу на внешних носителях. Об этом сообщил член комитета по вопросам правовой политики и правосудия, член рабочей группы по избирательному кодексу, народный депутат Руслан Сидорович, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам нардепа, это планируется сделать во избежание манипуляций общественным сознанием.

"Мы с коллегами члены рабочей группы по подготовке избирательного кодекса ко второму чтению, где мы постарались существенно ограничить политическую рекламу. В частности, на внешних носителях. Ведь в принципе пока не будут созданы предпосылки, чтобы кандидаты были вынуждены сами идти к избирателям, дальше будет происходить манипуляция общественным сознанием", - сообщил Сидорович.

Парламентарий пояснил, что таким образом планируется победить засилье политической рекламы кандидатов на выборах.

Напомним, новый избирательный кодекс смогут передать в профильный парламентский комитет по вопросам правовой политики и правосудия в течение одного месяца.

Как писало РБК-Украина, на следующей неделе планируется провести заключительное заседание рабочей группы ВР по рассмотрению поправок к новому избирательному кодексу.

Так, глава фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов подчеркивал, что в случае, если после внесения поправок в избирательный кодекс он не будет достаточно адаптированным, БПП будет инициировать разработку нового законопроекта.