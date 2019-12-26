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У новорічну ніч у центрі Києва заборонять рух

Новини » Суспільство     26.12.2019 - 17:42
У новорічну ніч у центрі Києва заборонять рух
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Рух буде закрито 31 грудня та 1 січня

У центрі Києва у новорічну ніч заборонять рух автотранспорту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як повідомляється, 31 грудня та 1 січня заборонять рух транспорту вздовж Володимирського проїзду та вулиці Володимирської (від будинку № 23 на вулиці Софіївській до провулка Рильського).

зокрема, заборонять рух:

  • з 20:00 31 грудня до 3:00 1 січня 2020;
  • 1 січня - з 14:00 до 22:00.

"В зв'язку з забороною руху дозволено проїзд транспорту по вулиці Хрещатик щосуботи, щонеділі, у святкові і неробочі дні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у столиці в новорічну ніч, з 31 грудня 2019 на 1 січня 2020 року, продовжать роботу громадського транспорту. Зокрема до 05:00 1 січня в режимі маршрутного таксі працюватимуть автобуси: №№ 166, 208, 155, 181, 220, 234, 500, 502, 516, 550, 586. А також всю ніч буде працювати фунікулер.

Крім того, з початку грудня у столиці відкрили рух по Хрещатику у вихідні, святкові і неробочі дні. Рішення пов'язане з обмеженнями руху транспорту вздовж Володимирського проїзду на час підготовки та святкування Нового року і Різдва.

Додамо, що в Києві з 13 грудня обмежили рух транспорту на вулиці Богдана Хмельницького. Обмеження руху будуть діяти до 27 грудня. На ділянці будуть проводити ремонтні роботи.

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