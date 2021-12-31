Новорічні подарунки: що хочуть отримати українці

Наступні подарунки, які б хотіли отримати українці, це автомобіль та аксесуари до нього (11,7%), гроші (10,1%) мобільний телефон або електронну книгу (9,2%)

Українці також бажають отримати побутову техніку (6,6%), комп'ютер або планшет (5,2%), туалетну воду, парфуми, косметику (4,4%), цукерки, квіти (2,7%), подарунок ручної роботи (2,4%), домашню тварину (1,8%), ялинкову іграшку (1,7%), ювелірну прикрасу (1,4%), одяг чи взуття (1,2%).

Який подарунок найбільше всього ви б хотіли отримати на Новий рік? Грудень 2021

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування Упродовж 3-11 грудня 2021 року серед 2000 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Опитування проведене методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI). Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.