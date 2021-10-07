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Нового спікера Ради можуть призначити вже сьогодні: що відомо

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Київ, Четвер 07 жовтня 2021 10:33
Нового спікера Ради можуть призначити вже сьогодні: що відомо Фото: новим спікером Ради може стати Руслан Стефанчук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні Рада може призначити нового спікера парламенту. За таке голосування виступає фракція "Слуга народу".

Про це в коментарі РБК-Україна повідомила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

Головним кандидатом на посаду нового спікера Ради є Руслан Стефанчук, який сьогодні займає посаду віце-спікера. А Олександр Корнієнко може зайняти посаду віце-спікера Ради після призначення Стефанчука.

"Так, для нас це основні кандидати. Ну може ще хтось висуне свої кандидатури", - повідомила Кравчук.

На питання про те, чи сьогодні буде голосування за їх призначення, Кравчук відповіла: "Так, ми би хотіли сьогодні".

Зазначимо, що сьогодні планують відправити у відставку Дмитра Разумкова.

Нагадаємо, Рада вже почала розглядати питання відставки Разумкова.

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Руслан Стефанчук Дмитро Разумков Слуга народа
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