Нового спікера Ради можуть призначити вже сьогодні: що відомо

Сьогодні Рада може призначити нового спікера парламенту. За таке голосування виступає фракція "Слуга народу".

Про це в коментарі РБК-Україна повідомила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

Головним кандидатом на посаду нового спікера Ради є Руслан Стефанчук, який сьогодні займає посаду віце-спікера. А Олександр Корнієнко може зайняти посаду віце-спікера Ради після призначення Стефанчука.

"Так, для нас це основні кандидати. Ну може ще хтось висуне свої кандидатури", - повідомила Кравчук.

На питання про те, чи сьогодні буде голосування за їх призначення, Кравчук відповіла: "Так, ми би хотіли сьогодні".

Зазначимо, що сьогодні планують відправити у відставку Дмитра Разумкова.