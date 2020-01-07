Нового посла України представили Трампу

Новопризначеного посла України в США Володимира Єльченка представили президенту США Дональду Трампу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Єльченко.

Церемонія вручення вірчих грамот новопризначеним послам відбулася за участю Трампа у Вашингтоні.

"Представив мої повноваження від Зеленського Трампу сьогодні. Для мене велика честь представляти Україну в США, де завжди твердо підтримував нашу незалежність. Українці ніколи цього не забудуть. Наше стратегічне партнерство повинно бути укріплено на благо обох країн", - написав Єльченко.

Раніше посольство США в Україні відреагував на призначення Володимира Єльченка послом України в США, привітавши таке рішення.

Нагадаємо, Володимир Зеленський 18 грудня підписав указ, яким призначив послом України в США Володимира Єльченка, після того, як звільнив його з посади постійного представника України в ООН.

РБК-Україна писало, що Зеленський під час з новопризначеним послом зазначив необхідність збільшення американських інвестицій в економіку України.