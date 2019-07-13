Нового главу Одеської ОДА призначать на конкурсній основі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що нового очільника Одеської обласної державної адміністрації (ОДА) призначать на конкурсній основі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думская".

Під час робочого візиту до Одеси президент Зеленський заявив, що не призначатиме затвердженого урядом кандидата на посаду глави Одеської ОДА Андрія Андрейчикова. Натомість відбудеться конкурс на дану посаду.

За словами Зеленського, він особисто знає Андрейчикова, але "є багато людей, які маніпулюють в засобах масової інформації".

"Тому буде конкурс", - заявив глава держави.

Зазначимо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що затверджений Кабінетом міністрів кандидат на посаду глави Одеської ОДА Андрейчиков є співвласником компанії "Мисливець-2007" разом з соратником нардепа-втікача Маркова, якого Служба безпеки України підозрює в сепаратизмі.

Нагадаємо, 7 липня президент України Володимир Зеленський заявляв, що впродовж тижня підпише указ про призначення нового очільника Одеської обласної державної адміністрації. Тоді ж Зеленський заперечив, що володіє інформацією про зв'язки кандидата на посаду глави Одеської ОДА Андрейчикова з сепаратистом Ігорем Марковим.