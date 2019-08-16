Нового голову наглядової ради "Укрексімбанку" перевіряють на причетність до офшору

Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

Пауль підозрюється у приховуванні факту володіння фірмою на Кіпрі

Національний банк України (НБУ), Міністерство фінансів України перевіряють нового голову наглядової ради державного "Укрексімбанку" австрійця Торстена Пауля на причетність до приховування факту володіння фірмою на Кіпрі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Зазначаэться, що перевіряється причетність Торстена Пауля до бізнесу "сім'ї" біглого президента України Віктора Януковича.

Пауль є виконавчим директором віденської фірми Geolog Oil and Gas Trading GmbH, яка через мережу з близько сотні АЗС в Німеччині продає скраплений газ. Вона ж є частиною конгломерату австрійських фірм, які до 2014 року належали синові екс-прем'єр-міністра Миколи Азарова Олексію Азарову.

Торстен вказав у своїй декларації роботу на Geolog Oil and Gas Trading GmbH і прибуток від управління цією компанією, але, приховав, що володіє кіпрською фірмою з майже ідентичною назвою - Geolog Oil & Gas Trading Limited.

За даними слідства, через Кіпр ці гроші потрапили в Австрію і згодом були відмиті австрійськими фірмами Олексія Азарова, у тому числі Geolog Oil and Gas Trading GmbH.

В НБУ та уряді заявили, що перевіряють опубліковану інформацію щодо Пауля.

Нагадаємо, Нацполіція України оголосила у розшук колишнього бізнес-партнера Ігоря Коломойського бізнесмена Вадима Шульмана. Шульмана підозрюють у відмиванні грошей та іншого майна, одержаних злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України).