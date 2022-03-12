Нове відео роботи Bayraktar: знищено систему РЕБ окупантів у Київській області
Збройні Сили України знищили в Київській області систему радіоелектронної боротьби (РЕБ) російських окупантів. Удар завдав безпілотник Bayraktar.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
"Наші оператори Bayraktar TB2 майстерно "відпрацювали" систему РЕБ противника в Київській області", - написав у своєму Facebook Залужний.
Головнокомандувач ЗСУ опублікував відео знищення системи РЕБ противника. На кадрах видно скупчення ворожої техніки, по якій наноситься удар. На ролику чутно, як українські оператори Bayraktar кажуть: "Вони (окупанти - ред.) вечеряють".
Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що ситуація на фронті залишається непростою, проте противник вже втратив ініціативу.
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