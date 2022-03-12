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Новое видео работы Bayraktar: уничтожена система РЭБ оккупантов в Киевской области

Новина українською →
Киев, Суббота 12 марта 2022 07:20
Новое видео работы Bayraktar: уничтожена система РЭБ оккупантов в Киевской области Фото: Bayraktar уничтожил систему РЭБ оккупантов (wikipedia)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Вооруженные силы Украины уничтожили в Киевской области систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) российских оккупантов. Удар нанес беспилотник Bayraktar.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

"Наши операторы Bayraktar TB2 искусно "отработали" систему РЭБ противника в Киевской области", - написал в своем Facebook Залужный.

Главнокомандующий ВСУ опубликовал видео уничтожения системы РЭБ противника. На кадрах видно скопление вражеской техники, по которой наносится удар. На ролике слышно, как украинские операторы Bayraktar говорят: "Они (оккупанты - ред.) ужинают".

Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что ситуация на фронте остается непростой, однако противник уже потерял инициативу.

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Вооруженные силы Украины Киевская область Война России против Украины
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