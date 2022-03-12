Новое видео работы Bayraktar: уничтожена система РЭБ оккупантов в Киевской области
Вооруженные силы Украины уничтожили в Киевской области систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) российских оккупантов. Удар нанес беспилотник Bayraktar.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
"Наши операторы Bayraktar TB2 искусно "отработали" систему РЭБ противника в Киевской области", - написал в своем Facebook Залужный.
Главнокомандующий ВСУ опубликовал видео уничтожения системы РЭБ противника. На кадрах видно скопление вражеской техники, по которой наносится удар. На ролике слышно, как украинские операторы Bayraktar говорят: "Они (оккупанты - ред.) ужинают".
Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что ситуация на фронте остается непростой, однако противник уже потерял инициативу.
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