Нове регулювання експлуатації вагонів залишається небезпечним для економіки, - ФРТУ

Як зазначили в організації, новий варіант наказу враховує деякі зауваження від представників бізнесу. Однак у тексті також є норми, які матимуть негативний вплив на ринок залізничних перевезень і на економіку країни.

"Зокрема, неприйнятною є вимога продовження терміну служби вагонів виключно після проведення капітального ремонту вантажного вагона з продовженням терміну служби й виключно на 3 роки. Згідно з "Положенням про продовження терміну служби вантажних вагонів, що курсують у міжнародному сполученні" для виконання капітального ремонту вантажного вагона з продовженням терміну служби необхідно підготувати технічні умови і отримати їх узгодження в комісії, яка знаходиться в Російській Федерації. Складна процедура узгодження вимагає залучення структур, що перебувають у РФ, також існують суттєві ризики незгоди технічних умов з їх боку, а отримання документів може досягати двох років", - йдеться в заяві ФРТУ.

Обсяг ремонтних робіт, що проводяться при капітальному ремонті вантажного вагона з продовженням і при капітальному ремонті (КР) вантажного вагона ідентичні. Вартість таких ремонтів для піввагона становить близько 200 - 300 тис. грн, тому проводити такі ремонти раз в 3 роки недоцільно, кажуть в ФРТУ.

"Фактично, пропозицію встановити такий короткий проміжок часу між капітальними ремонтами має на меті зробити продовження терміну вагонів економічно недоцільним. Це позбавить власника вагона можливості отримувати доходи від експлуатації ще технічно придатного вагона. Тому доцільно збільшення терміну до 5 років та проведення продовження терміну виключно через КР", - зазначили в ФРТУ.

У Федерації вважають, що проект наказу потребує доопрацювання.