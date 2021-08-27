Нове покриття на бориспільській трасі прослужить щонайменше 10 років, - "Укравтодор"

"Ця ділянка траси М-03 генерує один із найбільших показників трафіку в Україні - близько 85 тис. машин на добу. Маршрут від міжнародного аеропорту "Бориспіль" - це перше, що бачать іноземні туристи, які прибувають до столиці України. Тому ми докладаємо максимум зусиль, щоб цей об’єкт був взірцевим", - повідомив Івко.

Для контролю за перевантаженням на трасі у рамках проєкту встановлено майданчик зважування-в-русі.

В "Укравтодорі" наголосили, що трасу до головних повітряних воріт країни, як і обіцяли, відновили до Дня незалежності. 17 кілометрів траси М-03 "Київ - Харків - Довжанський" відремонтували менше ніж за 2 місяці. На магістралі встановили сучасне LED-освітлення, нове бар‘єрне огородження, нанесли розмітку "холодним пластиком" та встановили нові дорожні знаки.

Остання реконструкція дороги М-03 на цій ділянці проводилась у 2004 році. Через інтенсивний рух транспорту дорожнє покриття значно пошкодилося. Забезпечувати проїзд ділянкою шляхом експлуатаційного утримання більше було неможливо.

Невдовзі на всій ділянці "Київ - Бориспіль" буде встановлено інтелектуальну автоматизовану систему управління дорожнім рухом. Перші цифрові табло зараз працюють у тестовому режимі. На них водії зможуть бачити інформацію про дозволену швидкість, дорожні затори, температуру та стан дорожнього покриття.