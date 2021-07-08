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На нове харчування в школах з 1 вересня можуть перейти не всі. Встановлено перехідний період

Автор: РБК-Україна

З 1 вересня в Україні набирають чинності нові норми харчування у школах. Однак уряд передбачив перехідний період для запровадження нововведень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОН.

Перехідний період запровадили, зважаючи на об’єктивні труднощі з організацією закупівель харчових продуктів та послуг з харчування, що виникають у закладів освіти.

"МОЗ спільно з МОН розробили проєкт необхідних змін до постанови №305. Зокрема, зміни передбачають встановлення гнучкого перехідного періоду на нові норми харчування у період з 1 вересня 2021 року до 1 січня 2022 року", - йдеться в повідомленні.

Також у міністерства наголосили, що враховуючи це, на сьогодні відсутні правові підстави для здійснення заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням закладами освіти та їхніми засновниками нових норм харчування, передбачених законодавством.

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