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Нове перемир'я на Донбасі. Україна пропонує провести позачергове засідання ТКГ

Автор: Владислав Красінський, Анастасія Рокитна

Україна пропонує провести сьогодні позачергове засідання ТКГ. Українська сторона хоче обговорить питання нового перемир'я на Донбасі.

Про це заявив перший заступник голови української делегації в ТКГ Андрій Костін в коментарі РБК-Україна.

Українська сторона направила лист координатору ОБСЄ.

"Сьогодні мною направлено лист на ім'я координатору ОБСЄ в ТКГ з доопрацьованим проектом заяви Тристоронньої контактної групи про механізми щодо забезпечення безумовної реалізації заходів щодо посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року, розроблений з урахуванням проведених в ході вчорашнього засідання ТКГ обговорень його ключових елементів", - заявив Костін.

За його словами, Україна також запропонувала провести сьогодні позачергове засідання ТКГ.

Нагадаємо, за минулу добу, 8 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню.

Зазначимо, 27 липня набула чинності домовленість про повне припинення вогню на Донбасі. Втім, бойовики її порушують.

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