Нове перемир'я на Донбасі. Україна пропонує провести позачергове засідання ТКГ

Україна пропонує провести сьогодні позачергове засідання ТКГ. Українська сторона хоче обговорить питання нового перемир'я на Донбасі.
Про це заявив перший заступник голови української делегації в ТКГ Андрій Костін в коментарі РБК-Україна.
Українська сторона направила лист координатору ОБСЄ.
"Сьогодні мною направлено лист на ім'я координатору ОБСЄ в ТКГ з доопрацьованим проектом заяви Тристоронньої контактної групи про механізми щодо забезпечення безумовної реалізації заходів щодо посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року, розроблений з урахуванням проведених в ході вчорашнього засідання ТКГ обговорень його ключових елементів", - заявив Костін.
За його словами, Україна також запропонувала провести сьогодні позачергове засідання ТКГ.
Нагадаємо, за минулу добу, 8 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню.
Зазначимо, 27 липня набула чинності домовленість про повне припинення вогню на Донбасі. Втім, бойовики її порушують.