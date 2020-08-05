Нове меню та модернізація їдалень: Кабмін схвалив реформу харчування в школах

Кабінет міністрів затвердив План заходів з реформування системи шкільного харчування. Обв'язки міністерств і відомств розписані до 2023 року.

Відповідне розпорядження ухвалене на засіданні уряду 5 серпня.

Згідно з документом, у 2020 році, планується затвердити норми та порядок організації харчування учнів у закладах освіти, санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти та розробити примірні двотижневі меню з урахуванням використання сезонних продуктів.

У вересні 2020 року Мінекономіки, МОЗ, Держпродспоживслужба повинні затвердити гігієнічні вимоги до харчоблоків закладів загальної середньої освіти

Упродовж 2020-2023 років планується забезпечити модернізацію харчоблоків у закладах загальної середньої освіти.

Згідно з планом, МОН, МОЗ, Мінекономіки та місцеві адміністрації повинні сприяти популяризації формування культури харчування та розвитку принципів здорового харчування із залученням інститутів громадянського суспільства.

Нагадаємо, за даними Мінфіну, середні витрати по країні на підготовку одного учня у 2019 році становили 23,1 тисяч грн на рік.

Як повідомляло РБК-Україна, згідно із законом про державний бюджет на 2020 рік, зарплати всіх освітян у 2020 році зростуть на 9%.