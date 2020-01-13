Нове виверження вулкана на Філіппінах: евакуйовують 200 тис. людей

На Філіппінах вулкан Таал викинув стовп попелу, планується евакуація 200 тис. людей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Bloomberg.

Рівень небезпеки підвищений до четвертого, передостаннього. Найвищий рівень небезпеки - п’ятий - оголошують перед самим виверженням вулкана.

Евакуація розпочалася в деяких районах провінції Кавіте, що прилягають до вулкана Таал. Загалом планується, що евакуація проводитиметься в 11 містах.

Фото: виверження на Філіппінах (twitter.com/QuickTake)

"Чиновники наказали закрити прилеглі школи та урядові установи, як тільки вони почали евакуйовувати тисячі людей, попереджаючи, що щонайменше 200 тисяч осіб можуть бути змушені залишити свої домівки", - йдеться у повідомленні.

Наразі уряд Філіппін евакуював вже вісім тисяч людей. У Манілі тимчасово зупинив роботу міжнародний аеропорт імені Ніно Акіноу, скасовано близько 170 рейсів.

У Філіппінському інституті вулканології та сейсмології заявили, що небезпечне виверження може статися як упродовж кількох годин, так і через кілька днів.

Нагадаємо, також сьогодні в Еквадорі сталось виверження вулкана Ла-Кумбре.

Крім того, 12 січня в столиці Філіппін Манілі призупинили роботу аеропорту після того, як вулкан Таал на острові Лусон викинув попіл.