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"Новочеркасск" исчез. Появились первые спутниковые снимки после удара ВСУ по Феодосийской бухте

Фото: появились первые спутниковые снимки После удара ВСУ по Феодосийской бухте (росСМИ)
Автор: Карина Левицкая

В сети появились первые спутниковые снимки бухты в Феодосии после ночной атаки Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.

На спутниковых снимках сервиса Planet.com видно, что, кроме большого десантного корабля "Новочеркасск", который этой ночью уничтожили Вооруженные силы Украины, частично затонуло еще одно судно.

Для сравнения использован снимок за 24 декабря.

Напомним, в ночь на 26 декабря в Феодосии был уничтожен крупный десантный российский корабль "Новочеркасск".

Командующий Воздушными силами Николай Олещук подтвердил поражение БДК крылатыми ракетами, а сеть заполонили кадры мощной детонации на борту.

РБК-Украина в своем материале собрала всю информацию об уничтожении российского корабля.

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