В Новоайдаре произошел взрыв в больнице с оккупантами. В России обвиняют ВСУ

"В Новоайдаре что-то не так с больницей, где рашистов лечили... Десятки погибших. Не долечились. У Кобзона аншлаг. Sold out обеспечил хлопок", - написал Гайдай.

Министерство обороны РФ утверждает, что больницу якобы обстреляли украинские войска из РСЗО.

"В результате попадания реактивных снарядов с осколочно-фугасной боевой частью в здание погибли 14 и получили ранения разной степени тяжести 24 пациента больницы и медицинский персонал", - сообщили в российском Минобороны.

В ведомстве отметили, что в больнице медицинскую помощь якобы получали военнослужащие и местные жители, а работали гражданские и военные медработники.

Российская сторона из-за удара по больнице обвинила Украину в совершении военного преступления.

"Преднамеренный ракетный удар по действующему гражданскому медицинскому учреждению является безусловным тяжким военным преступлением киевского режима", - заявили в Минобороны РФ.