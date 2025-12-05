Новый знак на дорогах Украины? В полиции предупредили водителей о фейке в сети

О каком "новом" дорожном знаке идет речь

По словам Белошицкого, в последнее время в сети распространяется ложная информация о внедрении в Украине нового дорожного знака.

Речь идет про "белый ромб на синем фоне".

При этом отмечается, якобы он будет применяться для обозначения полосы движения, предназначенной для отдельных категорий транспортных средств.

Правоохранитель уточнил, что речь идет якобы про:

автобусы и другой общественный транспорт;

такси;

легковые автомобили с двумя и более пассажирами;

электромобили.

"Никаких новых дорожных знаков в Украине - это фейк", - подчеркнул Белошицкий.

Он сообщил также, что на самом деле действующая редакция правил дорожного движения (ПДД) Украины и ДСТУ 4100:2021 "Безопасность дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические условия. Правила применения":

не предусматривают установку такого знака;

не содержат правил его применения.

Отсутствуют также, по словам представителя полиции, и соответствующие проекты изменений в указанные нормативно-правовые документы (которые бы предусматривали правила применения таких дорожных знаков в Украине).

"Будьте внимательны и проверяйте информацию только в надежных источниках", - подытожил Белошицкий.

Публикация заместителя начальника Департамента патрульной полиции (скриншот: t.me/OBiloshytskiy)