Новый знак на дорогах Украины? В полиции предупредили водителей о фейке в сети

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий предупредил граждан, что в сети распространяется ложная информация о якобы внедрении в Украине нового дорожного знака.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию правоохранителя в Telegram.
По словам Белошицкого, в последнее время в сети распространяется ложная информация о внедрении в Украине нового дорожного знака.
Речь идет про "белый ромб на синем фоне".
При этом отмечается, якобы он будет применяться для обозначения полосы движения, предназначенной для отдельных категорий транспортных средств.
Правоохранитель уточнил, что речь идет якобы про:
"Никаких новых дорожных знаков в Украине - это фейк", - подчеркнул Белошицкий.
Он сообщил также, что на самом деле действующая редакция правил дорожного движения (ПДД) Украины и ДСТУ 4100:2021 "Безопасность дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические условия. Правила применения":
Отсутствуют также, по словам представителя полиции, и соответствующие проекты изменений в указанные нормативно-правовые документы (которые бы предусматривали правила применения таких дорожных знаков в Украине).
"Будьте внимательны и проверяйте информацию только в надежных источниках", - подытожил Белошицкий.
