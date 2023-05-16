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В Новой Зеландии произошел пожар в хостеле: 6 погибших, 11 пропавших без вести

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Вторник 16 мая 2023 05:47
В Новой Зеландии произошел пожар в хостеле: 6 погибших, 11 пропавших без вести Фото: в Новой Зеландии произошел пожар в хостеле (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В столице Новой Зеландии Веллингтоне произошел пожар в хостеле. Известно о 6 погибших и минимум 11 пропавших без вести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Сообщается, что пожар в доме с 92 комнатами начался около полуночи. Часть здания обрушилась, так что полиция и пожарные пока не имеют к нему полного доступа.

В настоящее время правоохранители обнаружили тела 6 погибших, еще около 11 человек считаются пропавшими без вести.

"Похоже, количество жертв может возрасти", – прокомментировал трагедию премьер-министр страны Крис Гилкинс.

Один из жителей хостела сообщил, что до этого в здании часто срабатывала пожарная сигнализация, которую все игнорировали.

Напомним, что в провинции Альберта в Канаде фиксируется рост активности лесных пожаров из-за жаркой и сухой погоды.

А 11 мая произошел масштабный пожар на военном полигоне в Эстонии.

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