В Новой Зеландии произошел пожар в хостеле: 6 погибших, 11 пропавших без вести

В столице Новой Зеландии Веллингтоне произошел пожар в хостеле. Известно о 6 погибших и минимум 11 пропавших без вести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Сообщается, что пожар в доме с 92 комнатами начался около полуночи. Часть здания обрушилась, так что полиция и пожарные пока не имеют к нему полного доступа.

В настоящее время правоохранители обнаружили тела 6 погибших, еще около 11 человек считаются пропавшими без вести.

"Похоже, количество жертв может возрасти", – прокомментировал трагедию премьер-министр страны Крис Гилкинс.

Один из жителей хостела сообщил, что до этого в здании часто срабатывала пожарная сигнализация, которую все игнорировали.