Новый законопроект о мобилизации и атаке ГУР на серверы Минобороны РФ: новости за 30 января

Война России против Украины: последние новости

Россию и временно оккупированный Крым атаковали беспилотники. Всего враждебно Минобороны насчитало 21 БПЛА.

В разведке Британии отметили, что за последний месяц участились случаи, когда российская авиация сбрасывает бомбы на своей территории. Впервые это произошло в Белгороде в апреле прошлого года.

Российские военные, вероятно, применяют на фронте гранаты К-51 с хлорпикрином. Это запрещенное химическое оружие

Боррель: интенсивность боевых действий в Украине растет, мы не видим света в конце тоннеля

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что, несмотря на существенные санкции Европейского союза против России, значительно ослабившие военную машину страны-агрессора, война против Украины продолжается. Интенсивность боевых действий на фронте растет.

"Но все равно они там, а война продолжается. И, если можно так сказать, интенсивность боевых действий растет, и мы не видим света в конце тоннеля", – говорит Боррель.

Орбан готов поддержать 50 млрд евро от ЕС для Украины, но есть условие

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью Le Point сказал, что готов поддержать оказание помощи Украине - 50 млрд из бюджета Европейского союза, впрочем, при условии ежегодного голосования по продолжению финансирования.

"Пусть будет так - Венгрия готова присоединиться к решению 27 (стран ЕС), если они гарантируют, что ежегодно мы будем решать, продолжать отправлять эти деньги или нет. И это ежегодное решение должно иметь ту же правовую основу, что и сегодня - оно должно быть единогласным", - говорит Орбан.

Назвал депутатку "ведьмой". В Коломне после скандала уволили секретаря горсовета

Омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что в Коломне (Ивано-Франковская область) уволен секретарь городского совета Андрей Куничак. Это произошло после того, как он на одном из заседаний обозвал местную депутатку.

Инцидент произошел на сессии горсовета 9 ноября во время рассмотрения вопроса о досрочном прекращении полномочий Андрея Куничака, которого пытались уволить с должности секретаря еще до скандала. Во время выступления он обратился к депутату Галине Бели со словами: "Пожалуйста, не смотрите на меня так!", а затем добавил "Как ведьма".

Уничтожение Крымского моста будет болезненным для Путина, но припадок его не схватит, - Буданов

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов надеется, что незаконно построенный российскими оккупантами Крымский мост будет ликвидирован уже в этом году.

В ПАСЕ одобрили проект резолюции по использованию замороженных российских активов

Политический комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) выступает за направление замороженных российских государственных активов в новый фонд для восстановления Украины. Был принят проект соответствующей резолюции.

В Раду внесли новый законопроект о мобилизации

30 января Кабмин внес в парламент обновленный законопроект по мобилизации в Украине. Прошлая редакция была подвергнута критике, а также, как оказалось, содержала неконституционные положения.

Кроме того, в обновленном законопроекте Кабмин определил,кто не будет подлежать мобилизации.

В то же время правительство предложило разрешить мобилизацию сотрудников правоохранительных органов, таких как прокуратура, полиция, ДБР, САП, НАБУ и БЭБ.

В Раду внесли законопроект о репродуктивном материале военных: предусматривающий

В Верховную Раду внесли законопроект о репродуктивном материале военных. Его цель – урегулировать использование замороженной спермы украинских защитников в случае гибели на законодательном уровне.

ГУР организовало кибератаку на сервер спецсвязи Минобороны РФ

Специалисты украинской разведки 30 января "положили" сервер специальной связи Министерства обороны России.

В результате кибератаки был прекращен обмен информацией между подразделениями Минобороны РФ, которые пользовались указанным расположенным в Москве сервером.