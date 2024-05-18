Новый закон о мобилизации вступил в силу: сколько есть времени на поход в ТЦК

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Сколько есть времени на уточнение данных

Новый закон о мобилизации устанавливает срок для уточнения данных для всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Сделать это нужно в течение 60 дней, иначе могут выписать штраф за нарушение правил воинского учета.

"Законом предусмотрено, что граждане в возрасте от 18 до 60 лет мужского пола, подчеркиваю это, обязаны обновить свои данные. Это связано с тем, что у нас в стране введен правовой режим военного положения, объявлена мобилизация и государство должно знать количество людей, стоящих на воинском учете", - рассказал представитель Генштаба Юрий Галущенко.

Таким образом, нужно обновить данные до 16 июля.

Кто должен явиться в ТЦК, а кто нет

Тем, кто обновил учетные данные после принятия нового закона о мобилизации в первой половине апреля и до его вступления в силу, повторно уточнять их в течение 60 дней не нужно.

"Те граждане, которые уже прибывают в ТЦК с этой целью, не будут обязаны после вступления в силу закона идти и обновлять свои данные, соответствующие распоряжения уже отданы", - говорил Галущенко в начале мая.

Обязательно должны явиться те, у кого в военном билете стоит статус "ограниченно пригодный". Согласно изменениям от 4 мая, этот статус упразднен, вместо него - непригодность или несколько категорий пригодности. Таких военнообязанных ждут в ТЦК, чтобы повторно пройти военно-врачебную комиссию (на нее дается 9 месяцев).

Кроме того, всем нужно помнить, что вывод комиссии действует год, после чего нужно пройти повторный медосмотр. Поскольку за год могут произойти заметные изменения в состоянии здоровья. На ВВК либо подтверждается пригодность, либо выносится другое решение.

Если в военном билете стоит отметка о снятии с воинского учета, приходить в ТЦК не нужно.

Таким образом, требование уточнить данные распространяется на большинство мужчин в возрасте 18 - 60 лет. Даже тех, кто проживает за рубежом.

Обязательно ли обновлять данные через ТЦК

Нет. Это можно сделать в Центре предоставления административных услуг, а с 18 мая - через электронный кабинет военнообязанного. Приложение нужно загрузить на смартфон из AppStore или Google Play, авторизоваться через BankID и заполнить поля - номер телефона, электронная почта и адрес проживания.

Регистрация добровольная, но уточнение данных онлайн называют удобным способом, чтобы не простаивать в очередях в ТЦК. Также в Минобороны заверяют, что, воспользовавшись приложением, все успеют обновить информацию до дедлайна.

"Вы точно сможете обновить данные о себе онлайн и не нарушите требования законодательства. Это должно произойти в течение 60 дней от вступления в силу изменений в закон о мобилизации, то есть до 16 июля", - отметила замминистра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

Что будет, если не обновить данные

Нарушение правил воинского учета является административным правонарушением. Согласно новому закону о штрафах для уклонистов, если военнообязанные не стоит на учете или вовремя не обновляет данные, ему в военное время грозит штраф 17 000 гривен.

Если нарушение будет совершено повторно в течение года, то предусмотрен штраф 25 500 гривен.

Штрафы теперь могут выписывать заочно, без необходимости составлять протокол в ТЦК в присутствии военнообязанного. Если человек был уведомлен о необходимости явки должным образом и проигнорировал вызов без уважительной причины.

За неявку в ТЦК по повестке будут обращаться в полицию с требованием доставить военнообязанного. Если полиция не может разыскать человека, ему пришлют уведомление из военкомата заказным письмом. Если почта не может вручить под расписку или человек отказывается, требование возвращается в ТЦК с отметкой.

Затем в течение 10 дней военкомат может обратиться в суд с просьбой временно приостановить действие водительских прав.