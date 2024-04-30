Новый закон о мобилизации: будут ли забирать в армию женщин

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Мобилизация женщин: что предусматривает новый закон

Новый закон о мобилизации содержит условия, при которых украинок могут призвать в армию. Важное уточнение - только при добровольном согласии. То есть принудительно мобилизовать их нельзя.

В частности, дополняется статья 1 закона "О воинской обязанности и военной службе". Согласно ней, обязательному взятию на воинский учет подлежат женщины, которые пригодны к службе по состоянию здоровья и получили медицинскую или фармацевтическую специальность.

Добровольно на учет могут стать женщины со специальностью и/или профессией, родственной соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне Минобороны Украины.

Стоящие на воинском учете женщины могут быть призваны в армию или привлечены к работам по обеспечению обороны Украины только добровольно в военное время. В мирное время - по контракту на военную службу и военном резерве тоже добровольно.

При этом прописано гендерное равенство. То есть женщины исполняют воинскую обязанность на равных началах с мужчинами, в одинаковых условиях принимаются на службу по контракту, призываются и проходят службу.

Воинский учет для женщин-медиков

С 1 октября 2023 года украинки с медицинским и фармацевтическим образованием должны были стать на учет в ТЦК. Как объясняли в Минздраве, это не означает мобилизацию, поскольку учет необходим лишь для обобщения данных о резерве медиков в Украине.

Отметим, норма о воинском учете женщин-медиков действует с 1992 года. Согласно ней, учету подлежат те, кто отвечает возрастным (до 60 лет) и медицинским критериям прохождения службы (определяются военно-врачебной комиссией).

Также в прошлом году разъяснялось, что женщины-медики могут выезжать из страны во время военного положения. Независимо от того, стоят ли они на учете или нет.

Есть перечень специальностей и профессий, после получения которых женщины обязаны стать на воинский учет:

физическая терапия, медицинская и психологическая реабилитация, общественное здоровье, физическая реабилитация, промышленная фармация, санитария и экспертиза

стоматология, медицина, медсестринство, фармация, технологии медицинской диагностики и лечения

биомедицинская инженерия, биотехнологии и биоинженерия

профессионалы патологии, токсикологии, фармакологии, физиологии и эпидемиологии

С полным перечнем, утвержденным Минобороны, можно ознакомиться по ссылке.

Кто из женщин-медиков не подлежит мобилизации

Женщины-медики, ставшие на учет военнообязанных, не подлежат призыву по мобилизации, если они забронированы или признаны временно непригодными к службе по состоянию здоровья (на срок до 6 месяцев).

Даже при согласии мобилизации не подлежат те, у кого:

трое и более детей младше 18 лет

ребенок с инвалидностью (до 18 или 23 лет в зависимости от группы)

усыновленный ребенок младше 18 лет

если женщина-медик сама воспитывает ребенка (детей) до 18 лет или занята постоянным уходом

Условия для увольнения и кто не сможет мобилизоваться

Женщины-военнослужащие могут быть уволены в связи при наличии ребенка (детей) младше 18 лет. А также в связи в беременностью и отпуском по уходу за ребенком до 3 лет (до 6 лет при необходимости, которая определяется медицинским заключением).

Кроме того, не смогут мобилизоваться:

при наличии ребенка младше 18 лет, если муж тоже проходит службу

признанные непригодными по состоянию здоровья или возрасту

матери-одиночки

опекуны ребенка с инвалидностью

жены лиц с инвалидностью I или II групп

жены лиц с инвалидностью III группы (потеря конечности, кистей рук, стоп ног, одного из четных органов, онкология или психические пороки)

те, у кого один из родителей имеет инвалидность I или II групп или те, у кого один из родителей мужа имеет инвалидность I или II групп (если больше нет не военнообязанных, которые смогут за ними ухаживать);

если близкие родственники погибли или пропали без вести на войне

если близким родственникам присвоили звание "Герой Украины"

Не подлежат призыву забронированные работницы, соискательницы высшего образования, на дневной форме, докторанты и интерны.

Базовая служба и общевойсковая подготовка для женщин

Новый закон о мобилизации отменяет срочную службу в Украине, но вводит базовую, которая должна начаться с 1 сентября 2025 года. В военное время она будет продолжаться в течение 3 месяцев, а те, кто ее прошел, не будут призваны по мобилизации до достижения 25 лет.

На такую службу направляются пригодные по состоянию здоровья лица, которым исполнилось 18 лет, и лица, которые не достигли 25-летнего возраста. При этом граждане могут выбрать год прохождения базовой службы до достижения 24 лет. Женщины смогут проходить такую службу только добровольно. То есть заставить их никто не сможет.

Кроме того, в учреждениях высшего образования всех форм собственности вводится базовая общевойсковая подготовка (как отдельная дисциплина). Женщины будут проходить ее тоже пожеланию.

Придется ли мобилизовать женщин в будущем?

В апреле The Times вышло с публикацией, в которой говорится о том, что доля женщин в Вооруженных силах Украины составляет 7,3% (около 46 тысяч), что значительно меньше, чем в армиях большинства стран НАТО. При этом менее десятой части выполняют боевые задания, остальные работают медиками и администраторами.

Советник по гендерным вопросам командующего Сухопутных войск Оксана Григорьева заявила, что Украина должна покончить со старомодным менталитетом" в отношении женщин и перейти к призыву на службу по израильскому образцу. По ее словам, нужно готовиться к тому, что в ближайшие годы придется мобилизовать и женщин.

"Наша Конституция говорит, что обязанность каждого украинца - защищать родину, поэтому будет правильно, если женщины будут тоже служить... Наш северный сосед просто так не исчезнет. В течение сотен лет они неоднократно нападали на нас. Как и Израиль, мы должны быть готовы к этому, а это значит, что нужно учить мужчин и женщин, чтобы они были готовы к войне", - заявила она.

Многие СМИ подали это как то, что в Украине готовят принудительную мобилизацию женщин. Однако Центр противодействия дезинформации при СНБО заявил, что данный вопрос не стоит на повестке дня. Ни один закон, который касается мобилизации, не предусматривает мобилизации женщин. Данный вопрос на сегодня не актуален и не рассматривается органами власти.

"Женщины могут мобилизоваться в Силы обороны Украины исключительно добровольно. Другое - не планируется", - добавили в ЦПД.