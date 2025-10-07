ua en ru
Вт, 07 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Изменения

Новый закон о кредитных историях: сегодня Рада сделала первый шаг

Вторник 07 октября 2025 15:00
UA EN RU
Новый закон о кредитных историях: сегодня Рада сделала первый шаг Фото: в Украине планируют ввести кредитную историю (flickr com National Bank Of Ukraine)
Автор: Ірина Глухова

Сегодня, 7 октября, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №14013 о кредитной истории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт парламента.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект разработан для усиления защиты прав заемщиков, улучшения обмена информацией на кредитном рынке и повышения ее качества.

Его цель - поощрить ответственное кредитование и обеспечить, чтобы кредитная история использовалась только для оценки кредитоспособности, управления рисками и идентификации клиентов.

Что изменится

Документ предлагает ввести новые правовые и организационные основы ведения кредитных историй, а также государственный надзор за этой деятельностью.

В законопроекте определено, какие именно данные должны включаться в кредитную историю, как часто они обновляются, сроки их хранения (до 10 лет) и порядок уничтожения по истечении этого срока. Кредиторы будут обязаны регулярно передавать актуальную информацию о выполнении обязательств, что должно уменьшить риски мошенничества и неточностей.

Граждане получат право бесплатно просматривать собственную кредитную историю, а также вносить изменения или требовать удаления недостоверных данных.

Законопроект также предусматривает возможность временного доступа к кредитным историям пропавших без вести лиц для их близких во время военного положения, а в случае смерти заемщика - право получить соответствующую информацию официальным представителям.

Предусмотрен запрет на использование информации из кредитных историй третьими лицами без согласия владельца и устанавливаются санкции за нарушение этих норм.

Механизм "стоп-кредит"

Одной из главных инноваций является механизм "стоп-кредит". Если лицо официально заявит о нежелании заключать кредитные договоры, любой новый кредит после этого будет считаться недействительным.

Новые требования к бюро кредитных историй

В то же время документ ужесточает требования к бюро кредитных историй - в частности, к структуре их собственности, репутации руководства, систем внутреннего контроля, киберзащиты и информационной безопасности. Вводится также возможность трансграничного обмена данными между бюро с согласия заемщика.

Контроль за деятельностью бюро кредитных историй будет осуществлять Национальный банк Украины, который будет иметь полномочия проводить проверки и применять меры воздействия в случае нарушений.

Создание публичного электронного Реестра

Кроме того, планируется создание публичного электронного Реестра бюро кредитных историй, а также определение порядка раскрытия информации, составляющей банковскую или финансовую тайну.

Безопасно ли брать кредиты во время войны и какие риски могут ждать заемщиков - об этом читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная рада
Новости
В ВСУ увеличивают подразделения беспилотных систем: Сырский озвучил успехи за сентябрь
В ВСУ увеличивают подразделения беспилотных систем: Сырский озвучил успехи за сентябрь
Аналитика
ЗАЭС в темноте. Зачем россияне отключили станцию и есть ли угроза ядерной катастрофы
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина ЗАЭС в темноте. Зачем россияне отключили станцию и есть ли угроза ядерной катастрофы