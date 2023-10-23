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Новый вундеркинд принес "Барселоне" важную победу в Ла Лиге: видео

Фото: Марк Гую оформил победный мяч (facebook.com/fcbarcelona)
Автор: Антон Федорцив

"Барселона" вырвала победу над "Атлетиком" из Бильбао в 10-м туре чемпионата Испании благодаря яркому дебюту воспитанника "Ла Масии" Марку Гую.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Испания, Ла Лига, 10-й тур

"Барселона" – "Атлетик" – 1:0

Гол: Гую, 80

 

 

Каталонцы упустили немало моментов еще до перерыва. Сначала Фелиш попал в перекладину после поперечной передачи. Дальше с выстрелом Лопеса справился голкипер. А еще один удар Фелиша стал добычей Симона.

Во втором тайме свои возможности упустили те же персонажи, а также Ямал и Канселу. Пришлось Хави бросать в бой новые имена. Так на поле появился очередной продукт академии "Барсы" Гую. До этого он играл только за команду B и "блаугранас" U-19 в Юношеской лиге чемпионов.

И именно воспитанник принес каталонцам победу. На 80-й минуте Фелиш бросил юниора в прорыв, Гую вышел один на один с Симоном и под углом отправил мяч мимо вратаря. Больше команды не забивали.

Впрочем, рекордов 17-летний нападающий не побил. В списке самых молодых голеадоров "Барселоны" всех времен в Ла Лиге Гую поднялся на 6-е место. Упомянутый Ямал оформил первый гол в чемпионате Испании в возрасте 16 лет 2 месяца и 25 дней.

К слову, ранее Довбик дублем перевернул матч "Жироны" против "Альмерии".

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