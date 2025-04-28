Новый приговор для Януковича: за какие преступления его наказали на этот раз в Украине

Вероятно, речь о бывшем президенте Украины Викторе Януковиче и бывшем заместителе начальника Управления государственной охраны, который был главой Службы безопасности Януковича, Константине Кобзаре.

По публичному обвинению прокуроров Офиса генпрокурора вынесен приговор четвертому президенту Украины и бывшему заместителю начальника Управления государственной охраны Украины - начальнику Службы безопасности Президента Украины.

Подольский районный суд города Киев признал их виновными в совершении преступлений и назначил наказание:

бывшему президенту Украины - 15 лет лишения свободы за организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и подстрекательство к дезертирству (ч. 2 ст. 332, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 408 УК Украины);

экс-заместителю начальника УГО Украины - 10 лет лишения свободы за организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и дезертирство (ч. 2 ст. 332, ч. 2 ст. 408 УК Украины).

Прокуроры Департамента по "делам Майдана" ходатайствовали о 15 и 10 годах лишения свободы соответственно. Суд согласился, что обвинение является обоснованным и доказанным и приговорил их к максимально возможному наказанию.

Как происходил побег Януковича

В суде было доказано, что 23 февраля 2014 года экс-президент Украины, действуя в сговоре с бывшим начальником Службы безопасности президента и представителями России, воздушным путем незаконно пересек госграницу Украины и организовал переправку не менее 20 человек из числа близкого окружения и военнослужащих УГО.

Полет осуществлялся вне пункта пропуска через государственную границу для воздушного сообщения. Они вылетели на трех российских военных вертолетах под управлением летчика-пилота вооруженных сил РФ с окраины села Урзуф Мангушского района Донецкой области в направлении России к военному аэродрому в городе Ейск. Пробыв там некоторое время, они полетели в Анапу, а оттуда на военно-транспортном самолете, предоставленном представителями ВС РФ, направились к военному аэродрому "Гвардейское" на территории АР Крым.

В дальнейшем экс-президент принял решение при содействии России окончательно покинуть Украину. Находясь на территории воинской части Черноморского флота России в районе Казачьей бухты в г. Севастополь, он подстрекал военнослужащих УГО Украины, которые обеспечивали его личную охрану, к дезертирству и выезду в Россию. Из Автономной Республики Крым экс-президента вывозили морским путем российские военные.

В результате вместе с экс-президентом морским судном из Севастополя в Россию выехала часть работников госохраны. На военную службу они не вернулись.

"Маршрут передвижения беглого президента по территории Украины и России составлялся, полностью контролировался и сопровождался сотрудниками федеральной службы охраны и военными южного военного округа РФ. Он согласовывался непосредственно с президентом России", - сказано в сообщении.