Новое правительство в Германии: коалиция согласована, Мерц вскоре заменит Шольца

Согласно 144-страничному соглашению, они договорились создать экспертную комиссию по модернизации долгового тормоза, снижать налог на 1% в год в течение пяти лет, начиная с 2028-го.

Также партии договорились отменить возможность получения гражданства ФРГ за три года, ввести добровольную военную службу, сократить бюджетные расходы, в частности добровольное финансирование международных организаций.

Также в соглашении говорится о проблеме нелегальной миграции. В частности, на два года будет приостановлено воссоединение семей, будут прекращены программы добровольного приема беженцев, а список безопасных стран для депортации - расширен. Кроме того, будет усилен контроль на границах Германии.

В Бундестаге новой правящей коалиции будет 328 депутатских мандатов из 630.

Ожидается, что председатель ХДС Фридрих Мерц будет избран на должность канцлера ФРГ 7 мая. Он заменит на посту Олафа Шольца.

По словам Мерца, коалиционные переговоры проходили под большим давлением из-за глобальной политической ситуации.

"Изнутри и снаружи многие силы работали не на нас, а против нас, - сказал Мерц.

В частности, он упомянул о войне в Украине, которую не хочет прекращать российский диктатор Владимир Путин, и агрессивный тарифный пакет президента США Дональда Трампа.

Однако он считает, что коалиционное соглашение - это "сигнал нового начала".

Правительство Германии

В конце февраля этого года в Германии состоялись досрочные выборы в Бундестаг.

По данным экзитполов, первое место получили ХДС/ХСС, второе место досталось партии АдГ, а третье - СДПГ. Отметим, что для социал-демократов это худший результат на федеральных выборах на сегодня.

Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.